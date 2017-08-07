В минувшие выходные на взлетной полосе "Румбула" вновь собрались фанаты Audi. На сей раз они решили усложнить себе задачу и вместо привычных четырех колес выложили логотип "quattro".

Из 121 автомобиля Audi была составлена надпись quattro и "нарисован" огромный геккон. В построении приняли участие члены клуба Quattroclub.lv, а также участники группы Audi Latvija fanu lapa, созданной в социальной сети Facebook.

Напомним, что 5 марта фанаты составили из автомобилей логотип Audi и огромную надпись “Латвия".

DELFI Репортер уже сообщал о том, что весной на взлетной полосе "Румбула" каждые выходные проходил флешмоб, в рамках которого фанаты разных автомобильных марок соревновались в том, кто выложит из любимых машин самый красивый, самый большой и сложный логотип.

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