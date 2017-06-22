В четверг днем на территорию частного дома в Дарзциемсе забрел огромный лось. "Такую картину нечасто можно увидеть. Особенно если живешь в Риге. Лось сначала гулял по нашему двору, а потом решил отдохнуть в бассейне!" - рассказывает Эвелина.

По словам женщины, первой непрошенного гостя во дворе увидела ее бабушка. "Она стала громко кричать. Я сначала и не поняла, что случилось, думала, может, еда на плите подгорела. Забежала на кухню и увидела в окно огромного лося, - рассказывает женщина. - Я стала звонить спасателям. В этот момент лось свалился в бассейн. Он стал барахтаться и пытаться выбраться, но бассейн у нас довольно глубокий, поэтому у него ничего не получалось".

На помощь прибыли полицейские, ветеринары и спасатели. "Они дали ему снотворное, чтобы он успокоился и стали его вытаскивать. Лось был огромный и очень тяжелый. Из бассейна его тащили семеро мужчин", - говорит Эвелина. Спасенного лося отвезли в лес и выпустили на волю.

По словам читательницы, лось к ним приходит впервые. "Эмоции через край!" - признается Эвелина.

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