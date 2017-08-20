В рамках Дней города Рига на Кипсале состоялась реконструкция морского боя. Корсары Балтийского моря решили захватить судно (его роль выполнял парусник "Либава") принадлежащее курляндскому герцогу.

"Диктор по стадиону" монотонным голосом поведал собравшимся об истории пиратства на Балтике. А между тем, события в акватории городского яхт-клуба разворачивались поистине драматические. После продолжительной перестрелки пираты пошли на абордаж. Команда парусного судна сошлась с морскими разбойниками в рукопашной схватке, в ход пошло холодное оружие. Но силы оказались неравными - пираты одержали победу и над захваченным судном взвился Весёлый Роджер. Капитана парусника постигла ужасная участь - его выбросили за борт...

Многочисленные зрители поблагодарили участников исторической реконструкции продолжительными аплодисментами. Немалая толика которых адресовалась персонально пострадавшему "капитану".

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