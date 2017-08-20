"Диктор по стадиону" монотонным голосом поведал собравшимся об истории пиратства на Балтике. А между тем, события в акватории городского яхт-клуба разворачивались поистине драматические. После продолжительной перестрелки пираты пошли на абордаж. Команда парусного судна сошлась с морскими разбойниками в рукопашной схватке, в ход пошло холодное оружие. Но силы оказались неравными - пираты одержали победу и над захваченным судном взвился Весёлый Роджер. Капитана парусника постигла ужасная участь - его выбросили за борт...
Многочисленные зрители поблагодарили участников исторической реконструкции продолжительными аплодисментами. Немалая толика которых адресовалась персонально пострадавшему "капитану".
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