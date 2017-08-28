В ночь на воскресенье жители поселка Упеслею проснулись от громких хлопков, звона стекла и воя пожарных сирен. Во дворе полыхали машины.

"В два часа ночи, мы возвращались с одного мероприятия и искали место, где припарковаться. Вдруг мы увидели, что горит машина. Сначала пламя было только на заднем сиденье, - рассказывает Александр. - Мы припарковались и пошли посмотреть, что происходит. Увидев нас, двое подростков отбежали от мусорников в лес. Разглядеть в чем они были одеты - мы не успели.

Тем временем пламя становилось все больше. Рядом с горящей легковушкой стоял новый микроавтобус. Мы понимали, что нужно что-то делать, иначе он сгорит. Пытались его раскачать, бить по колесам, чтобы сработала сигнализация, но ничего не вышло. Пламя очень быстро перекинулось на микроавтобус, и он сгорел. Правда, не полностью - только одна сторона и салон".

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