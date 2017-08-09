"На улице Лиелирбес, недалеко от торгового центра Spice горит офисное здание, в котором находится офис компании быстрых кредитов SMS Credit", - сообщили очевидцы.

"Примерно в 16 часов услышала оповещение о том, что в офисном здании сложилась экстренная ситуация. Поначалу не поверила своим ушам, но выглянув в окно, убедилась, что офисы на 4 этаже медленно охватывает пламя", - рассказала Алесандра.

Как сообщили DELFI Репортеру в Государственной пожарно-спасательной службе, вызов на улицу Лиелирбес был получен в 16.05. Дымом было окутано четырехэтажное офисное здание.

В 17.02 пожар удалось локализовать. Известно, что на третьем этаже здания горело крепление стены на площади 100 квадратных метров. Из здания было эвакуировано около 100 человек. Причины возгорания будет выяснять полиция. На данный момент продолжаются работы по ликвидации последствий пожара.

Как сообщили в Государственной полиции, движение по улице Лиелирбес пришлось временно закрыть.

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