В редакцию портала DELFI Репортер обратился читатель, который возмущен состоянием дороги на Луцавсале. По словам Олега, в Рижской думе обещали заасфальтировать дорогу еще в 2013 году, однако, водители по-прежнему вынуждены добираться до пункта назначения по грунтовке, оставляя после себя огромные клубы пыли.

"Это уже, наверное, крик души, но устал смотреть, честное слово! Когда я гулял по Луцавсале в конце 2012 года, то на развилке дорог за магазином K-Rauta стоял указатель с надписью о том, что в 2013 году грунтовая дорога будет заасфальтирована. В 2013-м году надпись на указателе изменили, поставив уже 2014 год. Ладно, не получилось, мы терпеливые, подождем. В 2014 году надпись на указателе снова поменяли уже на 2015 год, а в 2015-м столб с указателем и вовсе удалили. Чего уж там обещать, если все равно выполнять никто не собирается, - пишет Олег.

Народ надеялся, что после обустройства Луцавсалы и создания зоны отдыха власти конечно же не забудут о дороге и рано или поздно дорогу заасфальтируют. В этом году сделали зону отдыха возле памятника русским воинам, установили очень оригинальные скамейки и даже мангалы, сделали красивый променад вдоль берега. Народ, что называется, потянулся к этим местам толпами, с детьми, семьями со всех уголков города. В этом году два раза проходили концерты.

Но вот заасфальтировать пару сотен метров подъездной дороги так и не хотят. Что для этого должно произойти, я не знаю, метеорит упасть или землетрясение. Или в этом какой-то сакральный смысл скрыт? Есть ли смысл обращаться в Рижскую думу с этим вопросом - этого я тоже не знаю. Получу какую-нибудь стандартную отписку, мол ждите. Но сколько еще ждать? Это хоть при моей жизни произойдет, или только внукам можно надеяться?

Да, и еще вопрос. Дорога к памятнику русским воинам тоже не в лучшем состоянии, там есть какой-то чудом сохранившийся асфальт. Но на повороте к памятнику та же старая грунтовка, метров 30, дальше уложен новый асфальт. Для меня неразрешимый ребус - что помешало заасфальтировать эти 30 метров?"

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