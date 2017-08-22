Ночью в Лиепае и утром в Колке количество осадков достигло 27 и 32 миллиметров соответственно. Это больше трети месячной нормы, свидетельствуют данные Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.
Сильный дождь прошел утром местами в Риге, а также в Саулкрастском крае, где количество осадков во вторник утром превысило 12 миллиметров.
Kolka. Šīrīta kopsavilkums: sniegs = 1 gada norma; lietus = 3 gadu norma. Spriežot pēc pērkongrāviena aiz loga kaķaklizma turpinās. pic.twitter.com/kViBwUWjOR
— Mareks Ieviņš (@MareksIevins) 22 августа 2017 г.
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— Kolka, Latvija (@kolkas_rags) 22 августа 2017 г.
Kolka šorīt! Krusa, lietus, pērkons! pic.twitter.com/a27OuFmy96
— Kolka, Latvija (@kolkas_rags) 22 августа 2017 г.
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