Алвису удалось сфотографировать барсуков, которые не только не испугались его, но и сами подошли и стали позировать.

"Когда они выползли из норы, один направился изучать округу, а второй занялся углублением норы. Когда первый вернулся, оба снюхались и спокойно пошли в мою сторону. Потом остановились и стали позировать. После развернулись и точно так же спокойно ушли", - пишет Алвис.

В свою очередь, читательнице delfi.lv Лине удалось снять пару барсуков в природном парке в Айзкраукле. Животные спокойно копошились в траве.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!