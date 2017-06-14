ФОТО, ВИДЕО: Танки во дворе и ствол, направленный на женщину с детьми. Жители об учениях Saber Strike

DELFI уже сообщал о том, что до 14 июня в интенсивном режиме проходят полевые учения за пределами Адажского полигона. Так вот эти учения жители Латвии, похоже, запомнят надолго. В волости Лауберес, военные повернули в сторону женщины с ребенком ствол танка, а в Сигулдском крае военная техника разъездила только что засеянное поле и частный лес, сообщает delfi.lv.

"В воскресенье, 11 июня, в шесть утра я услышала сильный грохот. Вокруг моего дома стояли танки и военные машины. Танк, который находился на пригорке недалеко от дома, вызвал у детей большой интерес, и мы решили рассмотреть его поближе, - рассказала жительница волости Лауберес Зайга.

Танк находился на дороге, и я подумала проехать мимо него на машине. Но как только мы приблизились, танк повернул ствол в нашу сторону. У меня началась паника - что случилось, почему в нас целятся? Старший сын от испуга стал кричать, что сейчас в нас будут стрелять. Младший ребенок стал плакать и просить, чтобы мы поехали домой". По словам женщины, домой они ехали задним ходом. Зайга не понимает, почему военные стали в них целиться и почему они не могли проехать по этой дороге.

Foto: aculiecienieks

Неприятные моменты из-за военных учений, в понедельник, 12 июня, пережил и житель Сигулдского края Иварс. В его хозяйство, безо всяких согласований, неожиданно заехала военная техника и открыла огонь в 40 метрах от порога дома. Военные заняли позиции вокруг двора Ивара, военная техника начала разъезжать по частному лесу и только что засеянному полю.

"Лично мне большой урон они не нанесли. Поле только-только было засеяно. Совсем другая ситуация с Сигулдской думой - я узнал, что учения с думой не были согласованы, а тяжелая военная техника и квадроциклы основательно попортили дорогу", - поделился Иварс. Мужчина не планирует обращаться в Министерство обороны с жалобой. "Все равно ничего кроме извинений в письменной форме я не получу" - поясняет он.

В Сигулдской краевой думе подтвердили - Минобороны не проинформировало о том, что на территории края будут проводиться учения. Специалисты намерены обследовать дорогу, о которой упомянул Иварс, чтобы понять, насколько велики причиненные убытки.

В свою очередь, в Минобороны сообщили, что первоначально учения в Сигулдском крае не были запланированы, поэтому Национальные вооруженные силы (НВС) приносят свои извинения краевой думе за причиненные неудобства. Руководство учений Saber Strike планирует в ближайшее время связаться с самоуправлением, чтобы обсудить случившееся и дальнейшее сотрудничество. Также в Минобороны пообещали связаться с Иваром и договориться о возмещении причиненного ущерба его имуществу.

На данный момент в Латвии находятся танки вооруженных сил США, Польши и Испании, однако они принимают участие в учениях только на полигоне. Также в Минобороны подчеркивают, что военные всех стран-участниц НАТО обучены не наставлять оружие на жителей, в свою очередь, жители должны знать, что оружие не заряжено - учения с применением боевой амуниции происходят только на предназначенных для этого полигонах и в специальных тирах, с обеспечением конкретного периметра.

"Военные учения проходят для того, чтобы уберечь жителей и их детей от возможной угрозы. Латвийское общество должно гордится нашими военными и военными союзников, потому что они тренируются, чтобы защитить Латвию, наше государство. Эти учения — доказательство того, что мы не одни, с нами наши союзники, которые поддерживают нас и вместе с нами тренируются за пределами полигона. К тому же это возможность для военных быть ближе к обществу, чтобы лучше друг друга узнать", - говорится в сообщении Минобороны.

"Призываем жителей не волноваться, увидев перемещение военных и земессаргов за пределами военных полигонов. Также не стоить волноваться, видя, как военные занимают позиции в различных местах Латвии", - успокаивает представитель Минобороны Сандра Брале.

Колонну военной техники сопровождает военная полиция, Государственная полиция или Центр координации. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и не мешать движению колонны.

В свою очередь, полеты военных самолетов в воздушном пространстве Латвии проходят только на установленной в нормативных актах высоте и скорости, таким образом, издаваемый самолетами гул является непродолжительным и не наносит вреда людям и имуществу.

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