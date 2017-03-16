ФОТО, ВИДЕО: Триллер в Болдерае - мужчина пытался залезть в окно на 9-ом этаже

Во вторник жители Болдераи стали свидетелями настоящего триллера, действие которого происходило в социальном доме на улице Межрозишу. Некий мужчина пытался залезть в окно на 9-ом этаже. При этом в руках он, по словам очевидцев, держал пистолет.

"На часах было полседьмого вечера. Внизу стояли несколько полицейских машин и "скорая". Людям не разрешали стоять перед домом и смотреть, чтобы не провоцировать мужчину, поэтому мы стояли за углом", - поделилась с DELFI Репортером Анастасия Высоцкая.

По словам девушки, молодой мужчина находился на 9-ом этаже, причем не в квартире, а на лестничной клетке. Сначала он просто сидел "в открытом окне", свесив ноги. Потом залез обратно. Потом вылез снова и встал на ограждения. Залезть обратно оказалось непросто. "Он открывал окна и пытался перелезть через ограждения, при этом в руках он держал пистолет. Полицейские в это время стояли на 8-ом этаже. Как ответил один из них, мужчина был в невменяемом состоянии. Может, выпил немного, может, какие-то вещества принимал. Из подъезда его выводили уже в наручниках", - рассказывает читательница.

По словам некоторых очевидцев, мужчина, решившийся на столь необдуманный поступок, раньше проживал в этом доме. "Очень тяжело ответить, проживает он там или нет, очень много споров. В этих социальных домах люди меняются чуть ли не каждый месяц. Кто-то нового спутника жизни приведет, кто-то комнату сдаст", - говорит Анастасия.

Foto: DELFI Репортер

Foto: DELFI Репортер

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