ФОТО, ВИДЕО: У уличных музыкантов и мимов наступили хлебные деньки

DELFI Репортер |





В дни города Ригу просто заполонили туристы. По данным компании Booking.com, более 90% объектов размещения было забронировано. Хлебные денечки наступили у уличных музыкантов и мимов. Щедрые туристы, не скупясь, кидают монеты в банки, шапки и футляры для музыкальных инструментов. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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