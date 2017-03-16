ФОТО, ВИДЕО: В Болдерае вооруженный пистолетом мужчина грозился спрыгнуть с 9-го этажа (+ комментарий полиции)

Во вторник жители Болдераи стали свидетелями настоящего триллера, действие которого происходило в социальном доме на улице Межрозишу. Некий мужчина грозился спрыгнуть с 9-го этажа. При этом в руках он, по словам очевидцев, держал пистолет.

"На часах было полседьмого вечера. Внизу стояли несколько полицейских машин и "скорая". Людям не разрешали стоять перед домом и смотреть, чтобы не провоцировать мужчину, поэтому мы стояли за углом", - поделилась с DELFI Репортером Анастасия Высоцкая.

По словам девушки, молодой мужчина находился на 9-ом этаже, причем не в квартире, а на лестничной клетке. Сначала он просто сидел "в открытом окне", свесив ноги. Потом залез обратно. Потом вылез снова и встал на ограждения. Залезть обратно оказалось непросто. "Он открывал окна и пытался перелезть через ограждения, при этом в руках он держал пистолет. Полицейские в это время стояли на 8-ом этаже. Как ответил один из них, мужчина был в невменяемом состоянии. Может, выпил немного, может, какие-то вещества принимал. Из подъезда его выводили уже в наручниках", - рассказывает читательница.

В Государственной полиции сообщили, что вызов на место происшествия был получен около пяти часов вечера. Жители сообщили, что на девятом этаже находится мужчина, вооруженный пистолетом. Он наставляет оружие на людей, а также грозится покончить жизнь самоубийством. Судя по невнятной речи, у мужчины были проблемы в личной жизни.

На указанный адрес прибыли сотрудники полиции и бойцы спецподразделения. Пока один из полицейских вел переговоры и пытался отговорить мужчину осуществлять задуманное, бойцы спецподразделения поднялись на 9-й этаж и затащили его обратно в подъезд.

Задержанный мужчина 1984 г.р. был передан медикам. В его крови было констатировано 1,8 промилле. Известно, что ранее задержанный был судим за преступления имущественного характера. Сейчас против него начато два административных процесса - за мелкое хулиганство за нарушение правил ношения оружия.

По словам некоторых очевидцев, мужчина, решившийся на столь необдуманный поступок, раньше проживал в этом доме. "Очень тяжело ответить, проживает он там или нет, очень много споров. В этих социальных домах люди меняются чуть ли не каждый месяц. Кто-то нового спутника жизни приведет, кто-то комнату сдаст", - говорит Анастасия.

Foto: DELFI Репортер

Foto: DELFI Репортер

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