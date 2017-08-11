В пятницу в самом центре Риги в Даугаве был замечен огромный сом без признаков жизни, сообщила порталу delfi.lv читательница.

"Около двух часов дня я шла по Каменнкому мосту и увидела, что в Даугаве течение несет какой-то предмет. Сначала показалось, что это тюлень, но когда я подошла поближе и присмотрелась, стало ясно, что это огромный сом, - рассказала Лоте. - Он плавал вверх брюхом и не подавал признаков жизни. Интересно, сколько при жизни весил этот речной гигант".

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!