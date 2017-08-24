Самые обильные за последние годы осадки привели в Латгале к затоплению территорий, расположенных в низинах. Затоплены дворы домов, подвалы, дороги. "С сегодняшнего дня в Латвии на один водопад больше! Новый водопад можно увидеть в Латгале, в Резекненском крае, в волости Сакстгала, в поселке Силиниеки," - иронизирует Янис, снимая затопленную дорогу.

Водопад появился и в местечке Стружаны, Резекненский край. "Сильные дожди уничтожают дороги", - написал очевидец.

В свою очередь, в Прейли затопило целый стадион. Детишкам на радость.

Это тоже Прейли. Машинам буквально приходится плыть по затопленным улицам.

"Вот так сегодня утром выглядел Даугавпилс. Дождь не прекращается со вчерашнего вечера. Лить вчера начало в 17.00", - пишет Роберт.

"Это просто катастрофа!" - говорит Эдвинс, снявший потоп в Карсавском крае, в местечке Межвиды.

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