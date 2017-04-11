"Город Резекне в очередной раз попадает в сводки криминальных новостей Латвии. Не повторяются у нас происшествия. Вновь то, чего у нас ещё не было. На этот раз подрыв автомобиля BMW X5. По словам очевидцев, от взрывной волны в домах "задрожали" стекла, потом появилось черное облако".

"На место вызвали экстренные службы. Пока они ехали, жители окружали автомобиль и бурно обсуждали произошедшее. По регламенту были вызваны саперы подразделения "Омега" из Риги, которые добирались до Резекне четыре часа. Полиция перекрыла двор и дороги к домам. В результате жители искали объездные пути, и многие, не рассчитав свои силы и возможности, сажали свои авто по уши в грязь.

Прибывшие на место саперы приступили к разминированию. Работы выполнял специальный робот, который "осмотрел" пострадавший автомобиль со всех сторон. Во время операции по разминированию не срабатывали брелки "сигналок" от машин. Скорее всего, частота работы робота, блокировала частоты "сигналок".

Потом к машине подошел минер. Он долго осматривал BMW и что-то спрашивал у хозяина машины, потом потянул за веревочку, которая была привязана к дверной ручке, дверь открылась... Взрыва не последовало... На этом в принципе операция по разминированию закончилась. К делу приступили эксперты-криминалисты. Все это время на месте дежурили расчет пожарных и бригада скорой помощи.

Дом на улице Маскавас 9 был эвакуирован. Надо заметить, что общаться с людьми минеры совершенно не умеют. Их, видимо, учат разминированию, но психологи с ними работают плохо. Прибыв на место и увидев стоящих зевак, было не просто предложено уйти подальше, на людей наорали, хорошо еще не послали. А вот полицейские, напротив, корректно и терпеливо объясняли жителям сложившуюся ситуацию и предлагали эвакуироваться как можно быстрее".

DELFI уже сообщал о том, что в понедельник вечером в Резекне взорвали легковой автомобиль. По информации полиции, взрыв был небольшой и автомобиль пострадал несильно: поврежден бампер и вылетели стекла. Люди не пострадали. Кому принадлежит машина и почему ее могли взорвать, в полиции не говорят.

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