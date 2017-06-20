"Сегодня, 20 июня, примерно в 12 часов дня в Сигулдском крае в местечке "Беброни" бушевал смерч, который уничтожал все на своем пути. На видео разрушенная территория клуба по водному спорту Siguldas Bebri", - пишет Ардис.

Индра также побывала на месте событий и сняла на видео разрушения, которые оставил после себя смерч.

По словам Айнара, сильный ветер повалил в Сигулдском крае десятки деревьев. "Стихия нанесла разрушения в промежуток времени с 13.00 до 13.40", - подписал сделанные снимки читатель.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на портал lsm.lv, в первой половине дня в Сигулдском крае сильный ветер повредил крышу жилого дома, а также "разнес" яблоневый сад.

Cмерч бушевал на территории к юго-западу от Сигулды - в поселке Юдажи Сигулдской волости и в окрестностях озера Уммуру. Как сообщила порталу delfi.lv представитель Сигулдской краевой думы Гинта Зиверте, в самом городе разрушений нет. На данный момент самоуправление проводит оценку ситуации и подсчитывает нанесенный ущерб.

Между тем, как стало известно, смерч был зафиксирован не только в Сигулдском крае. Данные метеорологического радара и АО Sadales tīkls свидетельствуют о том, что смерчи, возможно, местами "прошли" также в Селии и Ливанском крае.

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