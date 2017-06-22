"Ехал по Эймурской дороге, когда увидел, как ехавшую навстречу машину занесло на повороте, и она исчезла в канаве. Подъехал, выяснил, что никто не пострадал. Другие водители либо проезжали мимо, либо не могли ничем помочь, - рассказывает Эмилс.
И тут я заметил недалеко военных, которые вдоль луга направлялись на полигон в Адажи. Мы попросили помочь, и они согласились. Мимо проезжала машина, у водителя оказалась веревка. Водитель тоже помогал, пока солдаты выталкивали машину из канавы. Большое спасибо им за помощь этой женщине".
Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!