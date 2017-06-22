В среду, 21 июня Эмилс стал свидетелем аварии. На глазах у мужчины белый автомобиль Toyta занесло на повороте и он угодил в канаву. Машину помогли достать военные, которые направлялись на полигон в Адажи.

"Ехал по Эймурской дороге, когда увидел, как ехавшую навстречу машину занесло на повороте, и она исчезла в канаве. Подъехал, выяснил, что никто не пострадал. Другие водители либо проезжали мимо, либо не могли ничем помочь, - рассказывает Эмилс.

И тут я заметил недалеко военных, которые вдоль луга направлялись на полигон в Адажи. Мы попросили помочь, и они согласились. Мимо проезжала машина, у водителя оказалась веревка. Водитель тоже помогал, пока солдаты выталкивали машину из канавы. Большое спасибо им за помощь этой женщине".

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