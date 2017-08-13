В субботу, 12 августа, на пляже в Саулкрасты яблоку негде было упасть. Столько отдыхающих этим летом здесь еще не было. Жители беззаботно купались, загорали, детишки строили песочные замки, в кафе было невозможно найти место. После обеда небо затянуло тучами, поднялся ветер, а уже через пару часов на город обрушился мощный ливень с градом.

"Нам повезло мы успели с ребенком прибежать домой еще до дождя. На улице резко потемнело, начался ливень. Потом раздался стук о подоконник, оказалось идет град, - рассказывает Ирина. - Через какое-то время у нас в квартире вырубило свет. Соседи сказали, что света нет во всем городе, когда появится неизвестно. Вместе со светом пропала и вода. Так как было темно и делать в принципе было нечего, мы решили лечь спать.

Вдруг за окном я услышала жужжание бензопилы. Вышла на балкон — куча пожарных. Оказалось, во дворе рухнули три огромных березы. Сильный ветер просто повалил их, выдрал с корнем. Повезло, что в этот момент там не было машин, реально повезло. Тут же приехал представитель обслуживающей дом компании. Дело в том, что во дворе растет еще несколько больших берез. В целях безопасности, их, скорее всего, тоже спилят".

По словам жителей, электричество во всем городе пропало около 18.00. "Перестали работать кафе, магазины и автозаправки", - рассказала Моника.

Около 22.00 дождь утих. Жители стали выходить на улицы, чтобы оценить масштабы бедствия.

Как сообщалось, во время грозы было нарушено движение поездов в/из Саулкрасты. Упавшие деревья повредили контактную сеть на участке между Лиласте и Инчупе, а также перегородили железнодорожные пути. Из Риги электрички курсировали только до станции Лиласте.

В воскресенье утром в городе продолжились работы по ликвидации последствий урагана. На море волны и сильный ветер, отдыхающих немного. Прибрежные кафе не пострадали и готовы принять клиентов.

Так сегодня утром выглядел путь на детскую площадку.

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