ФОТО. Выставка на привокзальной площади в Риге: как латвийский уж превратился в червячка

"Стенды на привокзальной площади в Риге. Без комментариев. Просто, чтобы посмеяться," - подписал сделанные снимки читатель.

Судя по всему, читателя рассмешил перевод названий латышских символов на русский и английский языки. И если перевод названия "Dieva zīme" как "Знак Диевса" еще можно стерпеть, то перевод слова "zalktis" (уж) как "червячок" действительно вызывает улыбку. Кстати, с переводом на английский авторы, похоже, тоже решили не заморачиваться и "превратили" ужа просто в "snake" (змея).

В свою очередь, знак "Ūsiņš" (в мифологии покровитель лошадей и пчел; символ весны, света и жизни) на русский переведен как "Уcиньша", а на английский как "key" (одно из значений слова - "символ", также так называют лошадь, имеющую наибольшие шансы победить в скачках, но какое это имеет отношение к божеству или символу жизни, остается загадкой).

Foto: DELFI Репортер

Foto: DELFI Репортер

Foto: DELFI Репортер

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