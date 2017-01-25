Как сообщили DELFI Репортеру в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), на Островном мосту будут установлены два фоторадара - по одному в каждую сторону. По оценкам экспертов, Островной мост является одной из "черных" точек - здесь часто превышают скорость и происходит много аварий.

В среду, 25 января, фоторадары начали работать в обычном режиме и уже "ловят" всех нарушителей скоростного режима.

На этой интерактивной карте можно посмотреть, где уже установлены фоторадары (отмечены зеленым) и где их планируется установить (отмечены желтым).

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