DELFI Репортер уже сообщал о том, что в минувшие выходные все желающие могли посмотреть на дорогостоящие суперкары, которые примут участие в ежегодном ралли Gumball 3000. А устроили весь этот праздник жизни напротив Рижского кафедрального собора. В итоге вечерняя служба была сорвана грохотом музыки, от которой дребезжали стёкла и шатались паникадила, а по причине заблокированного подъезда в собор не смогли попасть пожилые люди и инвалиды. Антон Чистов расскажет больше.

"Вчера в Риге продолжалось умопомрачительное зрелище: разноцветные машины разных марок отправлялись в автопробег по Европе. Несколько дней подряд они рядами выстраивались на Бривибас, собирая вокруг себя восторженную толпу юношей и мужчин, скорее всего тоже мальчиков в душе, которые, перегнувшись через парапеты, с горящими глазами фотографировали всё это великолепие. Владельцы машин, к восторгу толпы, периодически милостиво давили на гашетку и над головами публики разносился булькающий рёв мощных моторов. Это прекрасно! Ведь булькающий рёв эксклюзивных автомобилей способствует выделению серотонина у этих юных созданий. А серотонин, как известно, является природным антидепрессантом, который прямо необходим молодёжи в эти серые будни нашего латвийского лета. Серотонин также выделялся от нескольких юных нимф в обтягивающих штанишках и закатанных футболках, бегавших вокруг автомобилей и позирующих мальчикам. Картину дополняли огромные колонки, из которых по вечерам играла оглушительная музыка.

Происходило всё это великолепие за несколько метров от Рижского кафедрального собора Рождества Христова, являющегося жемчужиной архитектуры и ставшего уже давно одной из визитных карточек нашего города. Кстати, этот великолепный храм от разрушения спас наш священномученик архиепископ Иоанн Поммер, святой латыш, мощи которого находятся в этом же храме в правом пределе. Богоборческая советская власть хотела взорвать здание, но владыка Иоанн переехал жить в сырой подвал и тем самым защитил храм. Власть не могла взорвать владыку вместе с собором, опасаясь широкого общественного резонанса, и здание оставили. Впоследствии церковь превратили в планетарий, ну а после независимости, мы все, православные и даже неправославные христиане, внесли свою посильную лепту в его восстановление.

Я очень надеюсь, что наш храм не помешал тому празднику жизни, что происходил за его пределами. Я хотел бы извиниться перед организаторами мероприятия, ведь в 1875-ом году строителям и в страшном сне не могло присниться, что в центре города, на перекрытой главной улице страны, будут реветь сотни машин и грохотать музыка из колонок. Поэтому они расположили здание таким образом. Иронией судьбы, здание это тоже не простое, а также является главной православной церковью Латвии. Но это ничего!

Это ничего, что в субботу вечерняя служба была сорвана грохотом музыки, от которой дребезжали стёкла и шатались паникадила (большие светильники) весом в несколько сотен килограмм. Это ничего, что на воскресный праздник (одним из святых которого, кстати, являлся наш священномученик Иоанн), по причине заблокированного подъезда, не смогли попасть пожилые люди и инвалиды, которых привозят на автомобилях. Не смог попасть также и наш любимый митрополит рижский и всея Латвии владыка Александр, награждённый орденом Трёх звёзд, высшей государственной наградой за заслуги в становлении независимого Латвийского Государства, в том числе и за восстановление поруганных храмов, включая и наш собор, которому он посвятил десятилетия своей жизни. Наш владыка находится в преклонном возрасте, видимо, он не мог пробираться сквозь улюлюкающую от рёва машин толпу юношей, заполонивших улицу. Мы потерпим. Ведь мы понимаем, как важен серотонин для молодёжи!

Ещё я хотел извиниться за колокольный звон во время нашего крестного хода — он немного заглушал рёв машин, внося диссонанс. Но, справедливости ради, стоит отметить, что части толпы он понравился, я заметил, что некоторые даже поплясывали.

В общем, хотел всем пожелать больше радости, мира и добра, а нашего мэра призываю подумать: может, стоит передвигать куда-то такие собрания? Мы бы Кафедральный собор передвинули, но его ведь не передвинешь, видите ли, какая проблема. Может быть, хотя бы сцену с колонками на другую сторону улицы, а не за пять метров от входа ставить? А то мы двадцать пять лет наш собор по крупицам восстанавливали, а музыка так грохочет, что, неровен час, фрески осыпятся, а паникадила на головы бабушкам шлёпнутся. В общем, простите за всё, одни проблемы от нас!"

П.с.: "Чтобы не быть голословным, заснял немного крестного хода, боя колоколов и рёва машин. А напротив выхода из храма — сцена с огромными колонками. Каков контраст!"

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