Ольге принадлежит автомобиль Mercedes Benz A140 (2004 года выпуска). Более пяти лет женщина оформляет полис KASKO в страховой компании BTA. "На днях мне позвонили и сообщили, что срок прежней страховки заканчивается, и предложили оформить новую. И тут сюрприз – за страховку придется платить больше. Если в прошлом году я платила за квартал 34,81 евро (общая сумма была разбита на четыре части), то в этом году мне надо платить уже 54 евро, то есть почти на 20 евро больше! На вопрос: "Почему? Ведь машина "стареет", а значит, стоимость страховки, по идее, должна из года в год уменьшаться", мне ответили, что с 1 января цены выросли и что это связано с ежегодной тарификацией (каждый год они смотрят, сколько стоят определенные марки машин и их ремонт) и что вообще "в нашей жизни все дорожает", - рассказывает Ольга.

При этом, по словам читательницы, в полисе появились новые страховые случаи - риск прекращения пользования и риск обслуживания транспортного средства. "Я так понимаю, отказаться от них нельзя. Как впрочем, и от такого забавного страхового случая, как "риск участия в гонках" (dalība sacensības risks), который появился у меня в страховке еще года два назад", - смеется женщина.

В компании BTA отказались комментировать случай конкретного клиента, сославшись на Закон о защите данных. В то же время там подтвердили, что цены на полис KASKO действительно выросли.

"В этом году свое влияние на KASKO возымели как рост затрат третьих лиц на услуги автосервисов, так и возрастающее число случаев кражи автомобилей в стране. Рост рисков и затрат в отдельных сегментах страхования автотранспорта выражен заметнее, когда в других сегментах влияние не столь ощутимо", - комментирует ситуацию руководитель по продуктам страхования автотранспорта страхового акционерного общества BTA Baltic Insurance Company Гунар Фальковский.

Отвечая на вопрос, почему в конкретном полисе читательницы в этом году появились новые страховые случаи, специалист отметил следующее: "Компания дополняет страховые услуги в соответствии с нуждами и желаниями клиентов, и включение дополнительных рисков в покрытие KASKO дает возможность получить более широкое покрытие, чем до этого, что является одним из преимуществ ВТА. Включив риск прекращения пользования и риск обслуживания транспортного средства, мы приняли во внимание историю страховых случаев и желания, выраженные клиентами. Риск прекращения пользования сохраняет мобильность клиента в случаях, когда транспортное средство клиента находится в автосервисе, таким образом мы компенсирует издержки, возникшие по причине простоя. В свою очередь, риск обслуживания транспортного средства защищает клиентов от происшествий, произошедших в автомойках и автосервисах", - поясняет Гунар Фальковский.

По словам президента Латвийской ассоциации страховщиков Яниса Абашина, сложно судить о всеобщей тенденции роста цен на рынке, так как в отличие от ОСТА, KASKO - продукт более индивидуальный и к тому же добровольный. Впрочем, предпосылки для роста цен на оба полиса наблюдались уже давно, но массовый рост цен сдерживала жесткая конкуренция.

"Страхование OCTA на протяжении длительного времени было нерентабельным, и в последнее время похожий сценарий наблюдался и в отношении страхования KASKO. Объем выплаченных возмещений на протяжении длительного периода времени рос быстрее, чем объем подписанных премий. Например, в прошлом году объем выплаченных возмещений вырос на 12%, а премий – всего на 4%. Факт, что возмещения росли быстрее, чем премии, начал тревожить страховщиков, и долго такая ситуация не могла продолжаться. В противном случае это означало бы, что эти продукты пришлось бы субсидировать за счет других, приносящих прибыль, - поясняет Янис Абашин.

По данным за первый квартал 2017 года, объем подписанных премий вырос на 11,6%. Однако при этом нельзя утверждать, что повышение произошло исключительно за счет увеличения числа клиентов и застрахованных транспортных средств. Цифры свидетельствуют о том, что в этом сегменте страхования, возможно, немного выросла стоимость полиса, как и прогнозировалось ранее. Свою роль сыграла инфляция - постоянно растут расценки автосервисов и стоимость запчастей".

По прогнозам главы Ассоциации страховщиков, вместе с ростом экономики, будет расти и рынок страхования KASKO. Но будут ли при этом расти цены на сам полис, эксперт прогнозировать не берется, ссылаясь на жесткую конкуренцию на рынке.

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