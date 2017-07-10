Водитель, который в воскресенье в Рое сбил молодого мужчину, сел за руль в опьянении 1,4 промилле. Кроме того, ему было запрещено управлять транспортным средством, сообщили порталу Delfi в Государственной полиции.

Как сообщалось, в шесть часов вечера Государственная полиция получила от Службы неотложной медицинской помощи информацию о том, что в Рое, на улице Юрас, водитель автомобиля Chrysler сбил мужчину 1984 г.р. Пострадавший с переломами доставлен в больницу, в свою очередь, водитель скрылся с места происшествия.

В тот же день в Дундаге полиция задержала подозреваемого. В выдохе мужчины было констатировано 1,4 промилле. Также стало известно, что в отношении него действовал запрет на управление транспортным средством.

В полиции подтвердили, что фотографии, которые "разошлись" по интернету и на которых виден заснувший мужчина, соответствуют действительности и что в момент задержания мужчина действительно спал в машине.

На данный момент подозреваемый задержан, по факту случившегося начат уголовный процесс. В полиции отметили, что полученный от очевидцев видеоматериал поможет в расследовании. Также очень важны показания самих очевидцев, которых призывают обращаться в полицию по номеру 110.

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