"Впечатляющее зрелище - башни Z-Towers ранним утром. Сильный туман плюс солнце", - пишет Иева.

DELFI уже сообщал о том, что проект возведения в Риге высоток Z-Towers вышел на заключительную стадию: завершен монтаж конструкций двух башен-близнецов. На стадии завершения и остекленение фасада здания общей площадью примерно 30 тысяч квадратных метров. Проектировщики уверены, что выполнение внутренних работ пройдет по плану, и многофункциональный комплекс будет сдан, как и планировалось, в середине 2017 года.

Многофункциональный бизнес-комплекс Z-Towers возводится в Пардаугаве на левом берегу Даугавы на ул. Даугавгривас, 9а, рядом с Вантовым мостом. В нем будет 336 жилых апартаментов.

Предполагается, что комплекс будет включать в себя офисы А- и VIP- класса, несколько конференц-залов, бизнес-центр, гостиницу класса люкс Sheraton, магазины, рестораны, кафе, салоны красоты, СПА-центр и спортивный клуб, 4-этажную подземную автостоянку, а также вертолетную площадку, которая будет располагаться на крыше офисной башни.

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