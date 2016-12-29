Сергею 58 лет. Он инвалид второй группы, у него сломаны обе ноги. По словам мужчины, он просто физически не может быстро передвигаться, за что и поплатился. Оператор автостоянок Cityparks повесил на мужчину штраф за то, что он не успел вовремя дойти до парковочного автомата.

События разворачивались на парковке у торгового центра Vivo centrs, который находится в Елгаве по адресу улица Католю 18. Первые два часа для клиентов магазина – бесплатные, потом нужно платить. В любом случае нужно пробить парковочный талончик в автомате.

"8 декабря в 12:18 я подъехал к торговому центру Vivo centrs. Я являюсь инвалидом второй группы с проблемами передвижения. Пока тихонько дошел до парковочного автомата (он находится внутри магазина), пока разобрался с этим невиданным чудом техники (мне 58 лет), прошло восемь минут. Через час вернулся к машине и обнаружил квитанцию о штрафе на 11 евро, выписанную в 12:19, - рассказывает Сергей.

Как и положено, в тот же день я написал Cityparks претензию. Через 10 дней пришел ответ, что авто зарегистрировано уже после того, как выписан штраф и отменить его не могут. Тот факт, что человек — инвалид и поход к автомату и ввод данных занял восемь минут, они не приняли".

Labdien! Vēlamies Jūs informēt, ka 2016. gada 8. decembrī plkst. 12:19 reģistrētais 11 EUR līgumsods nr. 982974 automašīnai ar reģistrācijas numuru KJ3*** nevar tikt anulēts. Automašīnas ar v/n KJ3*** reģistrācija tika veikta no plkst. 12:26 līdz 14:26, pēc līgumsoda izrakstīšanas. Komisija pieņēma lēmumu, ka nav iemesla anulēt piespriesto līgumsodu.

"Может, кто-нибудь посоветует, что с этим теперь делать? Не все же спринтеры и могут за минуту пробежать 100 метров и ввести данные в парковочный автомат за 30 секунд", - отчаявшись, говорит Сергей.

В компании Cityparks сообщили, что очень тщательно проанализировали поданную жалобу и приняли однозначное решение – штраф нельзя отменить. "В своем заявлении читатель назвал другие обстоятельства случившегося, и они противоречат тому, что он рассказал вам, - говорит член правления SIA Cityparks Latvija Марис Приедниекс. – Цитирую:

"Сегодня около 12 часов я подъехал на бесплатную стоянку у магазина РИМИ по адресу Katoļu iela 18, Jelgava на своём авто. По состоянию здоровья, я являюсь инвалидом 2 группы, не смог сразу попасть в магазин, а минут 20 сидел на лавочке у входа.. потом ввёл данные в парковочный автомат, находящийся внутри магазина, и который выдал что парковка разрешена до 14:26 .. Около 13 часов, выйдя из магазина, я обнаружил квитанцию о нарушении... Прошу отменить штраф, поскольку я просто не смог сразу ввести данные в парковочный автомат по уважительной причине".

"Нужно отметить, что конкретная машина была припаркована на одном из самых дальних парковочных мест от входа в торговый центр со стороны улицы Судраба Эджус. После того как Cityparks начал обслуживать автостоянку, напротив центрального входа в магазин освободилось несколько парковочных мест. В автомобиле читателя не было удостоверения инвалида или каких-то других внешних обозначений. Первый раз право на парковку было проверено в 12.12. В этот момент в машине не было водителя и автомобиль не был зарегистрирован более 15 минут. Самый дальний путь от конкретного парковочного места до входа в торговый центр - 60 метров", - говорит Марис Приедниекс.

Автостоянка находится в самом центре Елгавы, рядом церковь, поликлиника, банк, многоквартирные жилые дома. Раньше автостоянкой пользовались не только посетители торгового центра, в результате клиенты Vivo Centrs не могли припарковаться – просто не было места. "Учитывая сложившуюся ситуацию, обслуживать автостоянку был приглашен Cityparks, - поясняет Марис Приедниекс. - Автостоянка работает больше года и свои автомобили успешно зарегистрировали более миллиона посетителей. Работу Cityparks Latvija контролирует Центр по защите прав потребителей".