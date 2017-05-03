"Как Europark облегчает заезд на стоянку и кошелек". На улице Цесу введены новые правила парковки

Два месяца назад компания Europark изменила правила парковки в "Квартале Барона". Теперь за въезжающими и выезжающими машинами следит "умная" система AutoPay, которая четко и хладнокровно высчитывает каждую "лишнюю" минуту. Минутой больше - и плати за новый час. А если вовремя не рассчитался, получай по почте платный квиток.

Денис постоянно пользуется автостоянкой Europark на улице Цесу 31, и до недавнего времени, по словам мужчины, все было просто и без проблем. "Подъезжаешь к шлагбауму, дают билет (с бесплатной стоянкой на час), открывается шлагбаум, заезжаешь и ставишь машину. Однако там решили внедрить новую технологию: запоминание номера машины без выдачи каких-либо билетов и открывающегося шлагбаума (он теперь всегда открыт), - рассказывает мужчина. - Мы продолжали пользоваться стоянкой (с постоянно открытым шлагбаумом и без билетов) и выдерживали свой бесплатный час, как мы думали. Но на днях пришел счет, в котором четко указано, как внимательно за тобой следит большой брат.

Что в этой истории неприятно, так это то, что с тебя требуют два евро с 61-й минуты стоянки и еще 4,50 евро за то, что они добыли твои данные, чтобы выслать счет. Было несколько казусов с Europark, когда пытались объяснить ситуацию, но их это мало интересует - просто рубят свои зеленые..."

Как выяснил DELFI Репортер, с 1 марта этого года на автостоянке в "Квартале Барона" работает система AutoPay. Это уже вторая такая автостоянка Europark в Риге (с 21 ноября 2015 года система AutoPay действует на парковке торгового центра Olimpia). "Эта автоматизированная система является одним из новейших технологических решений в Европе по обслуживанию автостоянок. Она успешно работает в Норвегии и еще пяти странах в Северной Европе", - говорит руководитель проектов AutoPay компании Europark Бригита Страздиня.

При въезде на автостоянку видеосистема фиксирует регистрационный номер автомашины и начинает отсчет времени. При выезде автоматически определяется, сколько времени машина провела на парковке. "Перед выездом не забудьте проверить время и при необходимости произвести оплату", - советуют в компании.

Условия работы автостоянки Europark в "Квартале Барона":

Один час в день бесплатный (суммируются все въезды на территорию). Если в течение дня водитель пользовался автостоянкой несколько раз (то есть в течение дня машина несколько раз въезжала и выезжала с территории), то бесплатный час считают, суммируя время, которое было проведено на стоянке в течение каждого заезда.

По истечении бесплатного часа, платить нужно согласно установленному тарифу.

Арендаторы помещений в "Квартале Барона" могут предоставить своим клиентам дополнительное бесплатное время, спросив об этом у оператора автостоянки.

Варианты оплаты автостоянки:

Оплачивать автостоянку нужно в одном из кассовых аппаратов при выезде (на территории "Квартала Барона" их три).

Оплату можно произвести в течение 48 часов с момента выезда с автостоянки на портале самообслуживания mans.europark.lv

Есть возможность зарегистрировать банковскую карточку для автоматизированной оплаты счета

Для получения счета в электронном виде, следует писать на gramatvediba@europark.lv

А теперь самое интересное, и как выразился Денис, "неприятное". Если оплата не будет произведена, счет владельцу/пользователю автомашины будет выслан по почте. В этом случае к оплате за автостоянку добавляется плата за обработку и доставку счета, что стоит 4,50 евро. Многих читателей волнует вопрос, из чего складывается эта сумма. В компании Europark пояснили, что сюда входят услуги присяжного адвоката для получения информации из CSDD плюс сама информация стоит денег, плюс услуги бухгалтера и почтовые издержки. "Это не штраф. Это просто счет с постоплатой", - подчеркивают в компании.

"Чтобы избежать счета по почте и дополнительных трат, мы призываем водителей при выезде всегда проверять в кассовом аппарате, сколько времени они провели на автостоянке, и производить оплату, если это необходимо. Напоминаем: оставляя свой автомобиль на частной территории, необходимо ознакомиться с условиями работы автостоянки", - советует представитель Europark.

Foto: Europark

Foto: Europark

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