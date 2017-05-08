"Кладбищенский трамвай": активисты призывают не допустить массовую вырубку деревьев на улице Пернавас

Несколько дней назад на улице Пернавас в Риге можно было наблюдать интересную картину: на деревьях висели ярко-желтые плакаты с надписью "Скоро меня не будет". Таким образом активисты организации "Город для людей" пытались привлечь внимание жителей к массовой вырубке каштанов, которая запланирована в рамках строительства трамвайной линии в Скансте.

"Недавно мы рассказывали о том, что предприятие "Rīgas satiksme" собирается ликвидировать тротуары с обеих сторон улицы Сенчу, чтобы впихнуть туда планируемую трамвайную линию в Скансте, в народе прозванную кладбищенским трамваем. Но, оказывается, это не единственная запланированная Рижской думой пакость, которая ухудшит городскую среду ради постройки этой трамвайной линии, - пишут активисты организации "Город для людей".

В текущей версии проектной заявки на участке улицы Пернавас между улицами Бривибас и Кр. Барона предусмотрено ликвидировать историческую аллею, состоящую из 31 каштана. На месте срубленных деревьев ничего сажать не планируется, о чем свидетельствует схема будущей улицы.

Foto: "Город для людей"

Посмотрите, как в будущем будет выглядеть улица Пернавас, если "кладбищенский трамвай" поедет в соответствии с текущим проектом:

Foto: "Город для людей"

Foto: "Город для людей"

Средства Фонда кохезии ЕС выделяются в рамках программы с названием "Развитие инфраструктуры общественного транспорта, дружелюбного к окружающей среде (рельсовый транспорт)". В связи с тем, что даже в названии фигурирует "дружелюбный к окружающей среде", мы надеемся, что надзорные структуры ЕС не позволят реализовать проект такого рода, и "Rīgas satiksme" организует гораздо более логичный маршрут в Пурвциемс или Берги или, если трамвай в Скансте так необходим, проложить трамвайную линию по более короткому маршруту – например, по улице Бруниниеку и/или Стабу".

DELFI уже сообщал о том, что требования к проекту строительства трамвайной линии на ул. Сканстес, поданному предприятием Рижского самоуправления Rīgas satiksme, выполнены. К такому заключению пришло Центральное агентство финансов и договоров (ЦАФД).

ЦАФД считает, что проект может направляться на дальнейшую качественную оценку, которую проведут независимые эксперты Еврокомиссии. Затем проект еще оценит Еврокомиссия, основываясь на заключение экспертов. Предполагается, что окончательное решение будет принято не ранее, чем через три месяца.

Foto: "Город для людей"

Foto: "Город для людей"

Foto: "Город для людей"

Foto: "Город для людей"

Foto: "Город для людей"

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