Кот вернулся домой, пробитый стрелой. Хозяева ищут виновных

"Возможно, оружие — арбалет, который запрещено использовать, не говоря уже о том, что в животных стреляют в населенной местности", - пишет шокированная девушка. По ее словам, кота срочно прооперировали, пока все стабильно, но никакой гарантии, что животное выживет, врачи не дают.

Хозяева просят откликнуться всех, кто, возможно, знает, что произошло. "Может, кто-то видел, кто это сделал, или знает, у кого есть такие стрелы или оружие. Пожалуйста, "делитесь постом", чтобы найти этих "героев" или "героя", а также чтобы люди знали что может случиться с их животными в этом районе", - призывают хозяева кота.

Foto: Facebook

Foto: Facebook

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