"Подруга моя, пребывающая в очередном конвульсивном приступе устройства на работу, дабы помочь мужу укрепить их пошатнувшееся материальное положение, поведала мне сию печальную историю", - пишет Валерия.

"Годиков ей уже к пятидесяти и есть советское среднее профессиональное образование. Не владея в совершенстве тремя языками и не обладая особыми амбициями, всё же решилась тряхнуть стариной и найти хоть какую-нибудь работу. Она приступила к поискам, втайне надеясь на то, что все самые умные и хитрые граждане уже отправились на вольные хлеба за границу и ей повезёт, - рассказывает Валерия.

Поскольку жизнь её, в основном крутится между домом и магазином, первое, что ей бросилось в глаза, это огромное объявление в супермаркете: “Приглашаем на работу в нашу дружную команду!” Ага, подумала она, это то, что мне нужно. Дальше всё оказалось просто, нашла на сайте этой сети предложения о вакансиях, позвонила и договорилась о встрече. Единственно, что сразу насторожило, в объявление было написано – “Требуется продавец-грузчик”.

Доброжелательная заведующая, оглядев её цепким взглядом, сразу предупредила, что работа у них физически очень тяжёлая и не все выдерживают! Подруга не сдавалась и попросила рассказать об обязанностях продавца. У них было много свободных вакансий, одна из них в молочном отделе, где уже трудилась девушка, работающая без выходных.…Вкратце, продавец должен прийти к семи часам утра, до открытия магазина, молочные товары привозят рано, принять и разгрузить! К слову сказать, поддоны весят по 20 килограмм. Такой позиции, как грузчик, в этой сети просто нет. Весь товар надо быстро, иначе он испортится, перегрузить в холодильник, в котором минусовая температура, то есть действительно холодно, люди работают в куртках и шапках. Мальчик, которого взяли на работу сразу заболел и ушёл на больничный, пожаловалась заведующая. Товар надо всё время добавлять на витрину, покупают его хорошо, нарезать сыры, списывать просроченное и т.д. Платят за всё это примерно 2,50 евро в час, до уплаты налогов, путём нехитрых вычислений, получается примерно 400 евро на руки – за 20 рабочих дней по 12 часов. Придя домой и радостно рассказав мужу об этой прекрасной перспективе, подруга сильно удивилась, когда муж сказал, что он категорически против. И это работа, по его мнению – не на пенсию, а на инвалидность. Странные эти мужчины…

Но подруга моя женщина упорная и занялась поиском работы на сайтах, где предлагается большое количество вакансий. И что вы думаете? Та же история, всё те же крупнейшие сети магазинов, телефонные компании и банки активно ищут сотрудников, публикуя объявления каждый день! Всё тот же уровень зарплат и сходные условия работы с непременной припиской - “Ищем людей желающих работать!” Но найти, почему-то не могут… Сам собой напрашивается вопрос – “Господа, а платить работникам вы желаете?”

Ни для кого не секрет, что за аналогичную работу, в старушке Европе платят в разы больше, да и условия труда намного человечнее. И наши латвийские ленивцы там отлично трудятся, правда – за деньги".

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