МИЛОЕ ВИДЕО: Ежиха с малышами вышла на ночную прогулку

DELFI Репортер |





"Никогда раньше такого не видела - на прогулку вышла целая семья ежей. Предположительно, мама и ежата. Сначала все находились прямо посреди дороги, потом свернули", - поделилась своим восторгом читательница Delfi Иева. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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