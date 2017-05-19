"Мотоцикл в кустах": дорожным полицейским еще раз объяснят, что прятаться нехорошо

В Государственной полиции прокомментировали фотографию, которую в редакцию DELFI Репортера прислал Евгений. Напомним, во вторник, на Улманя гатве зоркий читатель таки углядел полицейский мотоцикл, который был припаркован в кустах.

В полиции признали - мотоцикл действительно их и обещали обсудить ситуацию с инспекторами.

"Спасибо за информацию, примем ее к сведению и попытаемся выяснить, почему возникла такая ситуация. Впрочем, по одной этой фотографии невозможно сделать однозначное заключение о том, что полицейский прячется. С работниками эта ситуация будет еще раз обговорена и им объяснят, что в дальнейшем необходимо выбирать такие места, чтобы у людей не возникало неправильное представление о контроле за дорожным движением", - отметила представитель Государственной полиции Анце Розите.

DELFI уже сообщал о том, что в этом году полицейские больше не будут прятаться "в кустах", а будут находиться на улицах и помогать водителям. По крайней мере, так обещали.

Foto: DELFI Репортер

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