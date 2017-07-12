Молодому мужчине, которого в Рое сбил пьяный водитель, необходима донорская кровь, написала родственница пострадавшего Элина Дрезиня в социальной сети Facebook.

"Парень, которого в Рое сбил пьяный водитель, мой родственник Артур Тенинсонс, суперположительный и прекрасный человек. Будет операция и не одна. Очень нужна кровь. Все, кто может помочь, большая просьба сдайте ее в Риге, на улице Селпилс 9, в Государственном донорском центре, с пометкой - для Артура Тенинсона, Больнице травматологии и ортопедии. Годится любая группа. Спасибо, - написала Элина

Как уже сообщал DELFI Репортер, рано утром в воскресенье 9 июля, в Рое на улице Юрас водитель автомобиля Chrysler на полном ходу сбил мужчину и скрылся с места происшествия. Медики "скорой" доставили мужчину 1984 г.р. в больницу с травмами ног и таза.

В тот же день в Дундаге полиция задержала подозреваемого. Его нашли спящим в разбитой машине. В выдохе мужчины было констатировано 1,4 промилле. Также стало известно, что в отношении него действовал запрет на управление транспортным средством.

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