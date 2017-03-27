"Жители Пурвциемса устали от изнурительных горчичников и визитов муниципальной полиции. Люди стали бояться оставлять машины возле своих домов".

"Суббота, 25 марта, 19.00. Мне позвонил сосед. В очередной раз на нашу улицу приехали "зеленые друзья". Спустились вниз, но опоздали - пять соседских машин у нашего дома получили горчичники достоинством в 30 евро. Машину мы оставляем напротив дома на засыпанной гравием земле. Никогда и никому наши машины не мешали и не портили имущество.

По словам сотрудника полиции, они получают вызов на улицу Иерикю 37-41 с настойчивой регулярностью, неизвестный присылает фотографии наших машин с детальным описанием нарушения. В субботний дождливый вечер жителям Иерикю 37-41 оставили 10 неприятных сюрпризов по 30 и 40 евро.

В воскресенье, 26 марта, муниципальная полиция, снова навещала нас! Около 14.00 некоторые "везунчики" уже имели по два штрафа.

Теперь на нашей улице пустота. Мы устали стоять у окна и ждать очередного приезда полиции. Это происходит несколько раз в неделю.

Мы пытаемся разобраться и понять, кому выгодно каждый день ходить по нашему двору и делать звонки в полицию. Версии разные: кто-то видел мужчину, фотографирующего машины; другие говорят, что хозяин стоянки пытается привлечь новых клиентов; третьи подозревают нового хозяина земли, изнуряющего людей штрафами, подталкивая их к выкупу его земли для застройки стояночных мест.

Уставшие и обеспокоенные жильцы начинают свое расследование. Почему во дворах улицы Иерикю теперь пусто? И кто ответит за необоснованные штрафы каждый день?"

Как выяснил DELFI Репортер, в минувшие выходные Рижская муниципальная полиции получила девять вызовов на улицу Иерикю.

В субботу поступил вызов на семейный конфликт (пострадавшую женщину доставили в Государственную полицию), также была жалоба на шум (информация не подтвердилась) и еще один вызов был связан с тем, что в подъезде спит бездомный (мужчину доставили в ночлежку). "Также два раза сообщалось о машинах, припаркованных на зеленой зоне. В этом случае было составлено семь протоколов: первый раз пять, второй раз - два", - сообщил представитель РМП Томс Садовскис.

В воскресенье, 26 марта, в дежурную часть поступила информация о том, что в подъезде лежит бродяга, который позже был доставлен в ночлежку. Также три раза сообщалось о машинах, припаркованных на газоне. Полиция составила четыре прокола.

"Напоминаем, что главная задача сотрудников Рижской муниципальной полиции - следить за общественным порядком. В свою очередь, контроль за припаркованными во дворах машинами осуществляется в тех случаях, когда они мешают жильцам, и получена жалоба, как это было в случае с улицей Иерикю", - отметил Томс Садовскис.

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