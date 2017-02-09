"На железнодорожном переезде в Кегумсе товарный поезд снес VW Golf. Печальное зрелище", - пишут очевидцы.

В четверг, в 13.17 Государственная полиция получила информацию о том, что на железнодорожном переезде в Кегумсе произошло столкновение товарного поезда и легкового автомобиля VW Golf. В ДТП погибли два человека - мужчина и женщина. Они скончались еще до прибытия "скорой". Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Представитель предприятия Latvijas dzelzceļš Марис Озолс рассказал, что поезд ехал в сторону Риги, когда на регулируемый железнодорожный переезд выехал легковой автомобиль. Судя по всему, водитель машины проигнорировал запрещающий сигнал светофора и звуковой сигнал.

После удара, товарный поезд протащил легковушку еще метров 200-300, пока окончательно не остановился. Движение было полностью блокировано.

Примерно в 16.00 движение восстановлено.

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