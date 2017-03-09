"Хотелось бы узнать, почему транспортный департамент Рижской думы практически не занимается улучшениями на транспортных артериях города? Простой пример. Улица Маскавас имеет от трех до двух полос движения от начала города и до Южного моста. Но в реальности пропускная способность так одной полосы", - пишет читатель DELFI Репортера.

"Все дело в левых поворотах. Только не нужно их запрещать, повороты нужные. Все что нужно, это перепроектировать перекрестки, добавив полосу для поворота. Так делают во всех современных городах. Инвестиции минимальные, польза максимальная. Да это требует средств и времени, но это необходимо городу, иначе для чего еще нужен транспортный департамент как не решать такие вопросы? - задается вопросом читатель.

Вдоль всей улицы Маскавас есть разделительная полоса, которую можно использовать в качестве полосы для поворота.

Самый неприятный участок наверное - перекресток с улицей Крустпилс. По вечерам тут собираются огромные пробки. Улучшение можно начать с него. Вам скажут спасибо тысячи рижан и гостей столицы.

Еще можно съездить в Таллин и посмотреть, как сделан выезд из города по направлению в Ригу... Хотя зачем куда-то ехать, есть же гугл карты. На фотографии показано как обычная двухполосная дорога легко превращается в трехполосную, когда это нужно. Очень удобно. Весь город проезжается легко и без нервотрепки.

Еще одно нововведение из Таллина. Указание на знаке скорости при которой автолюбитель попадает в зеленую волну. Тоже легко такое же реализовать на улице Маскавас.

Дорожный департамент рижской думы, я в вас верю, вы сможете улучшить жизнь рижан! Дерзайте!"

В Департаменте сообщения Рижской думы указали, что предложенный читателем вариант предусматривает перепроектирование улицы Маскавас, которое включает в себя переоборудование подземных коммуникаций и светофоров на протяжении всей улицы. "Эти работы потребовали бы вложения значительных финансовых средств и, возможно, даже не были бы осуществимы по техническим причинам, главным образом из-за подземных коммуникаций", - говорит представитель Департамента сообщения РД Уна Ахуна-Озола.

Но есть и хорошие новости! И касаются они конкретно перекрестка улиц Маскавас и Крустпилс. "Для того чтобы повысить уровень безопасности и удобства, на данном перекрестке планируется построить дополнительную полосу, специально для левого поворота. В этом году будут начаты проектировочные работы, чтобы в следующем году можно было начать строительство", - говорит представитель РД.

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