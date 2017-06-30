На сайте Госагентства занятости появилась вакансия экстрасенса

DELFI Репортер |





Foto: Экстрасенс На сайте Государственного агентства занятости была опубликована вакансия экстрасенса. В объявление сказано, что некая фирма Bariach ищет экстрасенса на полную ставку с зарплатой 859 евро. Компания Bariach, по данным сайта 1188.lv, практикует альтернативную медицину.

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