Вот уже третий год подряд в ночь музеев Александр ходит на пивоварню Aldaris. Забавное наблюдение: если два года назад "пиво лилось рекой", то в прошлом году можно было получить лишь бокал и строго по жетонам, которые, впрочем, скоро закончились. В свою очередь, в этом году бесплатный стакан полагался только тем, кто участвовал в конкурсе.

"В субботу 20 мая во всём мире состоялась акция, посвященная Международному дню музеев, - ночь музеев. Флагман пивоварения Латвии - АО Aldaris не остался в стороне от этого мероприятия. Ровно в 16:00 проходная предприятия радушно распахнула ворота для всех желающих, - рассказывает Александр.

Уже третий год подряд в ночь музеев я хожу на пивоварню. Всегда интересно в числе первых ознакомиться с новинками янтарной продукции, предлагаемой предприятием. Первое посещение состоялось в 2015 году, тогда Aldaris праздновал свое 150-летие. Именно тогда пивоварня представила свой новый напиток, выпущенный к юбилею - "Aldaris 1865". Экскурсанты, посетившие предприятие в ту ночь, подтвердят мои слова: "Пиво лилось рекой".

В прошлом году все было уже намного скромнее - на входе, у проходной, посетителям выдавали жетон на один бесплатный бокал пива. "Отовариться" можно было у любой барной стойки, на территории завода. Но моим знакомым, пришедшим на "Алдарис" около семи часов вечера, жетонов уже не предложили. Можно было поиронизировать, что бюджет предприятия не выдержал празднования 150-летнего дня рождения.

В этом году уже даже жетонов на входе никто не предлагал. Правда, справедливости ради замечу, бесплатно напиток можно было получить, поучаствовав в конкурсе. Например, покрутить педали велосипеда на скорость. Автор этих строк решил посоревноваться. Без ложной скромности поведаю: мне удалось виртуально обогнать своего напарника-соперника. Наградой стали, как я уже заметил, стакан пива и шикарная открывалка с фирменным логотипом пивоварни. Участвуя в конкурсе дегустаторов, также можно было бесплатно ознакомиться с пятью образцами продукции Aldaris.

Всё! Остальное пиво только за деньги. Пол-литровый бокал - 1,5€. Пей - не хочу. Но посетители не растерялись - длинная очередь выстроилась в бункер. Если не пива попить, так хоть бомбоубежище посмотреть.

И ещё одно наблюдение. На удивление, народа было мало. Создалось впечатление, что люди словно почувствовали - бесплатного пива не будет - и ночь музеев провели в других местах. Экстрасенсорика какая-то. Но были и положительные моменты - экскурсия по исторической пивоварне. Так что, скажем спасибо "Алдарису", ведь несмотря на расходы, сопряжённые с проведением мероприятия, завод снова участвовал в ночи музеев".

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