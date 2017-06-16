Лето все увереннее вступает в свои права, а это значит, что начинается пора отпусков. Многие латвийцы, проживающие ныне за рубежом, наверняка захотят навестить своих близких. Для тех, кто собрался ехать на машине, напоминаем - в Латвии действует автоналог на транспортные средства с иностранными номерами. DELFI Репортер разбирался, сколько нужно платить, куда и кому.

"Я уже несколько лет живу в Голландии. В августе собираюсь приехать в Латвию, навестить родителей. Ехать думаю на своей машине. Слышал, что теперь вроде как нужно платить налог, если ты на иностранных номерах (у меня голландские номера). Так ли это?" - интересуется Евгений.

В Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) DELFI Репортеру ответили, что все зависит от того, где человек задекларирован: если в Латвии, то налог платить нужно; если же человек задекларировался в той стране, где проживает, то налог платить не нужно.

Обязанность уплаты налога оговорена в законе "О налоге на эксплуатацию транспортного средства и налоге на легковые транспортные средства предприятий" (далее - закон). В свою очередь, порядок уплаты налога оговорен в правилах Кабинета министров Nr.858 "Порядок уплаты налога на эксплуатацию транспортного средства и легковых транспортных средств для предприятий".

В правилах КМ сказано, что налог на эксплуатацию транспортного средства взимают до того, как зарегистрированный за границей автомобиль категорий M1 (легковой автомобиль) и N1 (грузовой автомобиль, полная масса которого не превышает 3,5 тонны) будет использоваться в Латвии. Зарегистрированное за рубежом транспортное средство - это любое транспортное средство, которое участвует в дорожном движении в Латвии с выданными за границей номерными знаками (в том числе транзитными).

Налог взимают в объеме, оговоренном в статье 9.1 закона, и издержки на его уплату покрывает водитель:

за день - 10 евро

за месяц - 250 евро

за шесть месяцев - 600 евро

за год - 1000 евро.

Заплатить можно, используя платежную карту в системе электронных услуг CSDD, наличными или платежной картой в терминале по приему платежных карт в кассе CSDD.

При уплате налога, нужно указать личные данные водителя; регистрационный номер автомобиля; страну, в которой он был зарегистрирован; а также срок, в течение которого автомобиль будет принимать участие в дорожном движении в Латвии. "Если налог уплачен, управлять машиной может и другой водитель, однако, в этом случае нужно считаться с тем, что ответственность за использование транспортного средства в Латвии (например, штраф за нарушение правил дорожного движения и др.) будет выписываться указанному в платеже водителю", - поясняет представитель CSDD Роландс Румба.

На 14 июня "за иностранные номера" было уплачено 427 580 евро.

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