Вот так выглядит сгоревший дом сегодня. Впрочем, семья Юриса Штейнберга не падает духом и надеется полностью его восстановить. Семья выражает огромную благодарность всем, кто откликнулся на их беду и решил помочь.

Между тем, в распоряжении журналистов программы Bez Tabu оказалось письмо, в котором жители Букулты выражают недоумение относительно работы пожарных и чиновников из самоуправления.

По словам очевидцев, построенная два года назад система водоснабжения не работает надлежащим образом и пожарным элементарно не хватало воды. В свою очередь, сами погорельцы утверждают, что пожарные необдуманно тратили воду - они просто лили ее на землю, а не тушили пламя.

Председатель правления ООО Garkalnes ūdens Гундарс Криевс сообщил, что к системе водоснабжения в Букулты подсоединены 19 гидрантов. Для того, чтобы избежать ситуации, когда воды не хватает и может быть повреждена система, создан специальный резервуар, из которого можно брать воду, когда открыт какой-либо из гидрантов. Напомним, что во время пожара требовалось так много воды, что в какой-то момент она просто закончилась. "Эта главная машина... Из нее вода лилась просто на землю, даже яму вымыло. А когда я подошел к пожарным и попросил: "Мужики, у вас же еще есть "рукава", берите их и тушите", они ответили, чтобы не учил их как нужно работать", - рассказывает сосед погорельцев.

Представитель Государственной пожарно-спасательной службы ответил, что не может комментировать этот эпизод, так как в этот момент находился в другой месте и ничего не видел.

Владельцы сгоревшего дома благодарны пожарным за помощь, и все же никак не могут понять, почему первая пожарная машина приехала без воды. По словам главы семейства, пожарные приступили к работе только после того, когда подъехала третья машина. По словам представителя ГПСС, это недоразумение, так как вода была в каждой машине.

Комментируя упреки в отношении того, что система водоснабжения не работает, как полагается, представитель Garkalnes ūdens оправдывается, что никак не мог повлиять на результаты закупки и на то, что тендер выиграют приближенные к мэру предприятия. В конкурсе победило самое дешевое предложение, однако нет никакой гарантии того, что аналогичная ситуация (когда во время тушения пожара резервуар окажется пустым и жители останутся без воды) не повторится.

Как уже сообщал DELFI, в воскресенье вечером, 16 апреля, пожарные получили вызов в Букулти Гаркалнского края, где открытым пламенем горел двухэтажный жилой дом площадью 170 кв. метров и сарай площадью 30 кв. метров. Во время ликвидации этого пожара повышенной опасности пострадало двое сотрудников ГПСС. Один с травмой руки был отправлен в больницу, второй после осмотра врачей продолжил работу. Пожар ликвидировали в 1.39.

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