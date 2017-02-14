В социальной сети появилась новость о том, что из-за нехватки финансирования, после обеда в Стоматологическом институте Рижского университета им. Страдиня зубы детям вырывают без анестезии. Об этом со ссылкой на Facebook пишет delfi.lv. В институте обвинения в свой адрес отвергли и объяснили ситуацию.

Дайна пришла на визит к стоматологу после обеда, 10 февраля. По ее словам, в кабинете врача истошно кричал ребенок. Позже лечащий врач объяснил девушке - дети кричат, потому что им вырывают зубы без наркоза. То есть, для детей наркоз доступен только до 14.00, причина - нехватка финансирования.

"Получается, что детям делают больно ради экономии государственных средств!? Как известно, родителям за услуги, которые оказывает госучреждение, платить не нужно. Вот и получайте - каждый день, начиная с двух часов дня, дети вынуждены мучаться, чтобы сэкономить государственные средства!", - говорится в опубликованном на Facebook посте. После увиденного, Дайна намерена обратиться с заявлением в Министерство здравоохранения.

Представитель ООО "Стоматологический институт Рижского университета им. Страдиня" Иева Лиелмане сообщила, что в институте для детей доступны разнообразные зубоврачебные услуги, в том числе удаление зубов. Это услуга, которая оплачена Национальной службой здравоохранения и которая доступна с использованием местной анестезии в рабочее время.

"В случаях, когда ребенок не позволяет произвести манипуляцию с местной анестезией - плачет, кричит, пинается, машет руками и или как-то по-другому выражает свое недовольство - предлагается провести общую анестезию или наркоз", - поясняет Лиелмане, добавляя, что финансирование для использования наркоза ограничено, однако услугу можно получить, заплатив 59 евро.

Общую анестезию детям с больными зубами предлагают до 14.00. Это связано с безопасностью, так как обычно наркоз проводят натощак с утра. В послеобеденное время риск осложнений возрастает, указывают в институте. Именно поэтому родителям советуют приводить ребенка к врачу на следующий день утром. Если ситуация экстренная, маленького пациента направляют в Центр стоматологии и лицевой хирургии, который находится по тому же адресу.

В Институте стоматологии призывают родителей перед визитом к зубному врачу рассказывать детям о том, что их ждет. Это значительно облегчит работу и позволит врачам применять местную анестезию, а не наркоз.

В Министерстве здравоохранения также сообщили, что как местная, так и общая (полная) анестезия для детей финансируется из госбюджета. "Местная анестезия доступна в любое время, в свою очередь, в случае использования наркоза, необходимо записываться. Услуга доступна в первой половине дня, так как необходимо подготовить пациента, а также понаблюдать за ним до того момента, как закончится действие наркоза, нет ли осложнений или побочных эффектов. Наркоз используется в тех случаях, когда нет возможности использовать местную анестезию", - говорит представитель Министерства здравоохранения Агнесе Заране.

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