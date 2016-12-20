С октября в рамках совместной инициативы EuroPark и Школы безопасного вождения (DBS) навыки парковки улучшили уже без малого сто водителей. „Обобщенные нами данные свидетельствуют, что 37% участников обучения составляют опытные водители со стажем свыше десяти лет, в то время как 36% получили водительские права не более года назад”, рассказывает председатель правления EuroPark Latvia Mārtiņš Meisītis. Но если опытные водители хотят улучшить технические нюансы, научиться ощущать габариты новой машины или освоить какой-то специфический аспект парковки, то новичков беспокоит процесс в целом – как найти стояночное место, ловко его занять, не поцарапав соседей и т.п.

ParkoSkola дает несколько советов, помогающих ослабить стресс при парковке и избежать неловких моментов.

Планируй маршрут

75% участников ParkoSkola наибольшие проблемы доставляет параллельная парковка, особенно в условиях интенсивного движения. 18% испытывают проблемы с перпендикулярной парковкой, а 7% никак не могут уверенно освоить характерную для автостоянок супермаркетов парковку „елочкой”. Планирование маршрута помогает избежать ситуаций, когда машину приходится ставить на стоянку на переполненной улице при оживленном движении или, например, на „слепой” улочке, где запросто можно застрять без возможности разворота. Очень полезно заранее знать, где по намеченному маршруту есть стоянки, удобные не только для въезда, но и для разворота и выезда, что очень важно для начинающего водителя. Хорошим подспорьем в этом может стать популярное навигационное приложение Waze, информирующее о ближайших автостоянках на пути к предварительно введенной в мобильное устройство конечной цели.

Используй преимущества сенсоров

Одна из самых распространенных причин трудностей с параллельной парковкой – недостаточное ощущение габаритов автомобиля. И опытным, и молодым водителям помочь в этом могут технологии, а именно, стояночные сенсоры. С помощью электромагнитных и ультразвуковых волн они определяют расстояние до препятствия и сообщают о нем водителю, помогая избежать столкновения с бордюром или соседним автомобилем.

Игрушечная машина

Если дома есть игрушечная автомашина с пультом управления, используйте ее для тренировки! Совет может показаться странным, тем не менее, игрушечная машинка поможет получить реальное пространственное представление о происходящем при парковке – как поворачиваются колеса, как движется машина при вращении руля в ту или иную сторону. Игры для мобильных телефонов тоже помогут получить хотя бы теоретическое представление о разных вариантах парковки. Например, мобильная игра Parking Mania Free, вышедшая в 2016 году, позволяет разыгрывать различные ситуации на стоянках с максимальным приближением к реальности в виде имитации дождя, снега, льда и других погодных эффектов.

Инициатива ParkoSkola будет продолжена в следующем году. В ее рамках водители, желающие улучшить навыки парковки, приглашаются на своем транспортном средстве бесплатно пройти индивидуальный урок под руководством инструкторов DBS на одной из стоянок EuroPark. Больше информации на сайте ParkoSkola или на ее странице в социальной сети Facebook.