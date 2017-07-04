Читатель DELFI Репортера обратил внимание на "горчичники", выписанные нескольким автоводителям. По мнению очевидца, инспектор явно перестарался.

"Хитрый" перекресток Красотаю-Таллинас продолжает заманивать в свою ловушку невнимательных автолюбителей. Длинная сплошная линия перед пересечением улиц, исправно пополняет столичный бюджет, - пишет Сергей.

Напомню читателям, парковаться вдоль этой линии можно, если расстояние от нее и до вашего автомобиля превышает трех метров. Здесь же, и без рулетки видно, что расстояние около полутора метров. Так что, очередные нарушители на этом месте - отнюдь не сенсация. Но вот что меня удивило, так это штраф, выписанный водителю "Хонды".

Если посмотреть на припаркованный автомобиль строго перпендикулярно проезжей части, видно, что автомобиль расположен строго в соответствии с правилами дорожного движения. Уж не перестарался ли инспектор в своём служебном рвении так, что заодно оштрафовал и невиновного автовладельца?"

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!