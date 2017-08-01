В минувшую субботу сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в Плявниеки. Звонящий сообщил, что на улице Руденс машины припаркованы в неположенном месте. В итоге "горчичники" получили 19 автоводителей.

"Ночью в Плявниеках, по адресу Руденс 6, был проведён несправедливый рейд по штрафам за парковку. Как минимум двадцати машинам были повешены "горчичники", в которых написано, что авто стоит на пешеходной дорожке. Но рядом на Руденс 8 машины стоят на этой же дорожке, и штрафов нет. Как это понимать? - возмущается Лина. - 25 лет люди ставят там авто и это не было пешеходной дорожкой, а сегодня ночью вдруг резко стала. К тому же знаков, сообщающих о том, что машину там ставить нельзя, нет, а визуально это сложно назвать тротуаром - бордюров нормальных нет, асфальт разбитый. На этом "тротуаре" пешеход скорее себе ноги сломает, чем дойдёт до места назначения!"

В Рижской муниципальной полиции DELFI Репортеру напомнили, что они не проводят специальные рейды во дворах многоквартирных домов, главная задача РМП - обеспечивать общественный порядок. "Таким образом соблюдение правил дорожного движения во дворах многоквартирных домов полиция контролирует только в тех случаях, когда припаркованные машины кому-то мешают и полиция получает соответствующий вызов", - говорит представитель РМП Томс Садовскис.

В этом случае незадолго до полуночи в дежурную часть позвонил некий житель, которому не понравилось, как во дворе припаркованы машины. В итоге было выписано 19 штрафов. "Стоит отметить, что в таких случаях законом не предусмотрено предупреждение, а сразу выписывается штраф в размере 30 евро", - говорит Томс Садовскис.

Чтобы избежать конфликтных ситуаций в будущем, полиция советует жильцам обратиться к домуправляющей компании с заявлением и попросить изменить организацию дорожного движения во дворе. Например, можно установить дорожный знак, позволяющий ставить два колеса на тротуар.

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