По факту взрыва автомобиля в Резекне полиция начала уголовный процесс. Не исключено, что случившееся связано с профессиональной деятельностью владельца машины.

В понедельник, 10 апреля, в 16.49 в дежурную часть Государственной полиции поступила информация, что в Резекне на улице Маскавас взорвался припаркованный во дворе BMW X5.

Обследовав место происшествия, сотрудники Латгальского управления полиции констатировали, что причиненный ущерб небольшой - поврежден бампер автомобиля, также взрывной волной выбило стекла в одной из квартир. Люди, к счастью, не пострадали.

В двигательном отсеке автомобиля полицейские обнаружили подозрительный предмет. На место вызвали бойцов спецподразделения Omega. Около полуночи, после проведения всех необходимых мероприятий, оцепление территории было частично снято и жители смогли вернуться домой (DELFI уже сообщал о том, что в целях безопасности были эвакуированы жильцы одного из многоквартирных домов).

После беседы с владельцем машины полиция выдвинула главную версию случившегося - взрыв может быть связан с бизнес-интересами пострадавшего. "Подобные инциденты зачастую связаны с личными мотивами или профессиональной деятельностью. Для того чтобы установить точные обстоятельства случившегося, проводится расследование", - сообщила представитель Государственной полиции Илзе Юревица.

Уголовный процесс начат по части второй статьи 185-й Уголовного закона "за намеренную порчу чужого имущества, если она была произведена путем сожжения или каким-либо другим опасным способом". Закон предусматривает за подобное преступное деяние наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Дело передано в Главное управление криминальной полиции по расследованию уголовных дел.