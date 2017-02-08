Эта история произошла в Риге в одном из торговых центров. Татьяна стала свидетельницей того, как отец пятилетней девочки больно дернул ее за ухо. Ребенок заплакал. Когда Татьяна попыталась защитить девочку и попросила родителей быть поласковее, то услышала в своей адрес: не лезьте не в свое дело. У Татьяны у самой пятилетний сын, и она была шокирована поведением родителей.

"Это произошло в торговом центре. Вместе со мной покупки совершала обычная с виду, вполне благополучная семья с маленькой девочкой лет 5. В какой-то момент отец девочки схватил и подергал свою дочку за ухо. Сделал это так, что ребенок зашёлся слезами. Отец в этот момент продолжил выбирать овощи и фрукты, будто ничего плохого и не произошло, - рассказывает Татьяна.

Рядом с плачущей девочкой стояла ее мать, но она не предприняла ничего, чтобы утешить дочь или пожалеть ее. Я попросила её не наказывать ребёнка физически, так как это запрещает закон, на что услышала такое негодование, которое еще больше повергло меня в шок. Мать крайне возмутилась моим вмешательством. В мой адрес посыпались оскорбления. Еще долго они ходили по магазину и возмущались мной - как же я посмела вмешаться. Ведь им кажется они прекрасные родители, а я нахалка, которая попыталась защитить их доченьку.

Вот, что они говорили: Вам что делать нечего? Это наша семья и не нужно лезть. Вы знаете, какой у неё характер? (имея в виду собственную дочку). Мне стыдно, говорила она, что вы посмели ко мне подойти и сделать замечание. Отец, этой малышки кричал мне, чтобы я занималась своим делом и поменьше читала. По-видимому, имея в виду последние трагические случаи, которые освещали в прессе".

"Признаюсь, что после этого случая я засомневалась в здоровье нашего общества. Эта семья не выделяется из миллиона других в Латвии и их отношение к воспитанию деток пугает и удручает меня", - говорит женщина.

"Мне есть что делать. Ваш ребенок – это будущий член общества. Жестокое физическое наказание этого ребёнка, причинившее ему боль, выливается в жестокое обращение со своими одноклассниками, коллегами и друзьями. Да и в своих семьях эти люди в будущем будут наказывать своих детей и близких. Ее родители считают нормальным физическое наказание, и она также накажет Вас за поступки, которые ей покажутся плохими. Она будет уверена, что имеет на это право. У нее своя шкала наказаний. Ваши просьбы прекратить вести себя плохо, закончить игру или любая другая невинная просьба, воспримется ребенком, как плохой и несправедливый поступок по отношению к нему.

Со слов ее мамы, она имеет плохой характер. Такое ощущение, что она родилась такой и это не их заслуга. Запомните, Ваши дети – это Ваше отражение. Вы кричите - они кричат, вы бьете, и они будут драться. Вам нужно стыдиться, что Вы до сих пор это не поняли и не пришли к выводу, что ребенок должен бояться не удара или крика, а Вашего разочарование в нем. Объясните ему, что быть добрым, послушным, заботливым – это хорошо! Не умеете сделать это самостоятельно, обратитесь за помощью. Вы такие уставшие и нервные, что Вам самим иногда не справиться.

Еще раз хочу Вам повторить – Вы не имеете права бить своего ребенка! Только любовью и лаской Вы сможете добиться уважительного отношения к Вам.

У Вашей девочки тоже бывает плохое самочувствие, усталость и, если Вы ее пожалеете увидите, как она пожалеет Вас. Вы долго воспитывали Вашего ребенка так, как считали нужным и вот, что из этого получилось. Я прошу Вас, попробуйте пойти другим путем. Вы будете поражены результатом.

Надеюсь, что этот рассказ заставит многих задуматься и посмотреть на это с другого ракурса, проанализировать свое отношение к детям, а, возможно, кого-то убережет от рукоприкладства. Любви и добра Вам!"

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