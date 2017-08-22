Родители, чьи дети в этом году пойдут в первый класс, обязаны не только написать заявление о приеме ребенка в школу, но также принести от семейного врача медицинскую карту о прохождении профильных врачей. Вот как раз на этом этапе и споткнулась читательница DELFI Репортера. Женщина живет в Саулкрасты. В конце июля она позвонила в местный зубоврачебный кабинет, который работает в рамках государственных квот, чтобы записать ребенка на проверку. Однако ответ врача шокировал женщину — запись только на январь. DELFI Репортер выяснил, где в Латвии детям лечат зубы бесплатно и сколько придется ждать своей очереди.

"В этом году мой ребенок пойдет в первый класс. При подаче документов в школу нужно принести медицинскую карту, а для ее получения, как известно, необходимо пройти профильных врачей, в том числе стоматолога, - рассказывает Ирина. - Я живу в Саулкрасты. В здании местной больницы есть SIA Saulkrastu zoobārstniecība, которая работает в рамках государственных квот. Мы там ни разу не были и вот в конце июля я позвонила им, чтобы записать ребенка на проверку. Далее состоялся примерно такой разговор:

- Здравствуйте, можно записать ребенка на визит? Нам нужно проверить зубы перед школой.

- Запись только на январь.

- Что?! Как так?

- Ну вы же знали еще весной, что ваш ребенок пойдет осенью в школу. Нужно было записываться. У нас всего один врач, а в Риге их много.

- Но я даже и предположить не могла, что у вас такие очереди! А платно можно попасть?

- Нет.

Позвонила в рижскую практику 33.zobs (мы ездили туда пару раз), но там сказали, что больше не работают в рамках государственных квот. Бегать искать другую бесплатную клинику, не было времени - заканчивался отпуск и хотелось уже побыстрее уладить этот вопрос. В общем пришлось ехать в частную клинику, где нас приняли без очереди, но за деньги.

Да, возможно, виновата сама, что спохватилась так поздно. Но я и представить не могла, что в маленьком городке ТАКИЕ очереди к детскому зубному. Особенно учитывая тот факт, что этот зубоврачебный кабинет работает каждый рабочий день и еще в субботу".

Не попадаете к одному врачу, идите к другому

Детям до 18 лет услуги стоматолога (в том числе проверка зубов перед школой) и гигиениста оплачиваются из средств госбюджета. Для этого необходимо обратиться в одну из зубоврачебных практик, у которой заключен договор с Национальной службой здравоохранения (НСЗ). В Саулкрасты бесплатные услуги стоматолога и гигиениста оказывает только SIA Saulkrastu zoobārstniecība, где очередь, по данным НСЗ, составляет 120 дней (4 месяца).

"Оплаченные государством зубоврачебные услуги для детей до 18 лет в Латвии оказывают разные медицинские учреждения и длина очередей в них отличается. Если в выбранной клинике нужно долго ждать, то пациент (или родители пациента) имеет право обратиться в другое медучреждение, где очереди нет или она меньше. Это можно сделать и в том случае, если не было возможности своевременно записаться в конкретное медучреждение, которое находится ближе всего к дому и где обычно пациент получает эти услуги", - рассказывает представитель Национальной службы здравоохранения Эвия Шталберга.

- По каким критериям отбираются зубоврачебные клиники для сотрудничества в рамках государственных квот?

- Оценивается доступность услуг зубного врача в конкретном регионе (есть ли необходимость заключать договор с еще каким-либо медучреждением на оказание услуг). Что касается непосредственно самого медучреждения, то оно должно быть зарегистрировано в Регистре Медицинских учреждений и должно обеспечивать необходимые услуги.

- Обязана ли клиника, которая работает в рамках квот, принимать детей для получения справки в школу вне очереди?

- Медучреждения, у которых заключен договор с государством на оказание зубоврачебных услуг детям, обеспечивают осмотр и в том случае, если это необходимо для получения справки в школу. Плановые услуги оказываются согласно ранее сделанной записи.

Услуги гигиениста детям до 18 лет оплачиваются раз в год, за исключением возраста 7, 11 и 12 лет, когда эта услуга доступна бесплатно два раза в год.

- Имеет ли право клиника, которая работает в рамках квот, лечить детей платно? То есть сказать, что в рамках государственных квот мест нет, но мы можем принять платно.

- Медучреждения имеют право оказывать как бесплатные (то есть оплаченные государством), так и платные услуги. Платные услуги оказываются в соответствии с прейскурантом и графиком работы конкретного медучреждения.

Где узнать про очереди?

На сегодняшний день в Риге работает около 50 зубоврачебных практик/кабинетов, которые бесплатно лечат детям зубы в рамках государственных квот. Раз в месяц все клиники, у которых заключен договор с НСЗ, обобщают информацию об очередях.

По данным на 1 июля, самая большая очередь наблюдалась в SIA RSU Stomatoloģiskais institūts, где время ожидания составляло 530 дней или 17,6 месяца. Это связано с тем, что речь главным образом идет о хирургии и оказании специфической помощи. Как оказалось, очереди есть не везде. В 14 рижских зубоврачебных кабинетах/практиках/клиниках очереди либо нет вовсе, либо ждать нужно не больше недели.

Список медучреждений Латвии, где детям бесплатно лечат зубы, а также информацию о том, какие там сейчас очереди, можно посмотреть на сайте www.rindapiearsta.lv. Цифра в столбце - это сколько дней вам придется ждать своей очереди. Если вас интересует запись на конкретный день в конкретной клинике, то нужно звонить в регистратуру. Все контакты вы также найдете на сайте.

Жители, которые не пользуются интернетом, информацию о клиниках, которые работают в рамках государственных квот, и очередях, могут получить, связавшись с Национальной службой здравоохранения по телефону 80001234 (по рабочим дням с 8.30 до 17.00).

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!