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Когда последний раз вы были в Пярну? Мне посчастливилось посетить этот симпатичный город в конце мая. Владельцы ресторанов и кафе приняли позу спринтера на низком старте. Свежеокрашенные скамейки ждут первых посетителей. Ох, и отыграются же хозяева на нас, туристах, за вынужденно долгий простой своих предприятий.