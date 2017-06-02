А цены летом в заведениях общественного питания Пярну, действительно, кусаются. Ведь в это время года, скромный приморский городок становится летней столицей Эстонии. Количество постоянных жителей города-курорта на 1 января этого года составляло 39 620 человек, то есть сопоставимо с нашим Вентспилсом. Но летом население Пярну увеличивается в несколько раз.