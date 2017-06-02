А цены летом в заведениях общественного питания Пярну, действительно, кусаются. Ведь в это время года, скромный приморский городок становится летней столицей Эстонии. Количество постоянных жителей города-курорта на 1 января этого года составляло 39 620 человек, то есть сопоставимо с нашим Вентспилсом. Но летом население Пярну увеличивается в несколько раз.
Foto: DELFI Репортер
Когда последний раз вы были в Пярну? Мне посчастливилось посетить этот симпатичный город в конце мая. Владельцы ресторанов и кафе приняли позу спринтера на низком старте. Свежеокрашенные скамейки ждут первых посетителей. Ох, и отыграются же хозяева на нас, туристах, за вынужденно долгий простой своих предприятий.
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.