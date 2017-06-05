В последнее время стало модным "украшать" дорожные ямы - кто-то сажает в них цветочки, кто-то и вовсе картошку. Таким необычным способом жители пытаются привлечь внимание ответственных служб к насущной проблеме. Но оказалось, что это безобидная, на первый взгляд, затея может привести к весьма серьезным последствиям.

В субботу рано утром, в 3.21, работники Государственной пожарно -спасательной службы получили вызов в Смилтене, где на деревообрабатывающем предприятии возник пожар повышенной опасности - сразу в нескольких местах на площади 450 квадратных метров горела щепа. На место было отправлено несколько пожарных расчетов - из Валмиеры, Валки, Смилтене, Стренчи и Яунпиебалги, говорится в сообщении ГПСС на странице в Facebook.

В восемь часов утра, после пятичасовой борьбы с огнем, пожарные из Яунпиебалгской пожарной части возвращались обратно в депо. Неожиданно выяснилось, что в трех километрах от части, кто-то необычным способом залатал дорожные ямы - посадил в них елочки и небольшие деревца. Эти насаждения и без того труднопроходимую дорогу превратили в непреодолимую полосу препятствий. Пытаясь объехать "залатанные" ямы, пожарная машина слетела с дороги в канаву.

"Обращаем внимание жителей на то, что получив вызов на пожар или спасательную операцию, очень важно как можно быстрее добраться до места происшествия. Дорога каждая минута. К счастью, в этом случае пожарные уже возвращались с вызова, а не ехали на него, - говорится в сообщении ГПСС. - Призываем жителей задуматься: не является ли такой ремонт ям опасным для автоводителей и не помешает ли он спасателям добраться до тех, кто попал в беду".

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