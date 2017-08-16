Ремонт на Бривибас: когда сон в летнюю ночь превращается в кошмар (+ фото и видео)

Минувшей ночью рижанин Юрий смог заснуть лишь около двух. Нет, его не мучила бессонница, он не смотрел телевизор. Виной всему рабочие, которые посреди ночи вдруг начали проводить ремонтные работы на улице Бривибас.

"Феерия света и звука продолжалась примерно с половины двенадцатого до половины второго ночи. Слышимость замечательная – никакие стены и стеклопакеты не спасают. Потом перебрались долбить ближе к центру города. Почему нельзя делать это днем – я не понимаю, ведь участки работ все равно заблокированы для движения автотранспорта, - делится Юрий.

В последние недели жизнь на Бривибас вообще стала веселой – на подъезде постоянно висят объявления об отключении воды с 22:00 до 8:00. Правда, могут и не отключить – тут как в лотерее.

А примерно неделю назад в одном квартале от этого места – где-то не доезжая до остановки Цесу со стороны центра в 23:32 прозвучал громкий взрыв. Сработали все сигнализации на машинах в радиусе 500 метров. Жители соседних домов из окон начали выглядывать. А в воздухе появился отчетливый запах гари и легкая дымка. Что именно рвануло, непонятно, следов разрушений я из окна не заметил, идти вниз было лень. На утро никаких подробностей известно не стало".

В Департаменте сообщения Рижской думы поспешили откреститься от ночных рабочих, заявив, что работы проводит Rīgas ūdens, поэтому все вопросы к нему. "Если говорить в целом, то ночью работы проводятся по двум причинам - произошла авария и необходимо срочно провести ремонт, или же трасса под землей находится на участке дороги, где днем в случае проведения ремонтных работ нужно полностью блокировать движение", - отметила представитель Департамента сообщения РД Уна Ахуна-Озола.

Она также добавила, что департамент по ночам проводит только работы по асфальтированию. Однако до сих пор такие работы не проводились.

На предприятии Rīgas ūdens принесли извинения за возникшие неудобства и сообщили, что минувшей ночью на участке пересечения улиц Бривибас и Цесу проводилась замена канализационного колодца. Сегодня утром работы были полностью завершены. "Решение проводить работы ночью было принято сознательно, чтобы не мешать транспортному потоку, в том числе движению общественного транспорта. Улица очень оживленная, и если бы замена колодца проводилась днем, то пришлось бы существенно ограничивать движение", - пояснил представитель Rīgas ūdens Артурс Муцениекс.

Замена колодцев необходима для обеспечения эффективной работы канализационной системы. Кроме того, на данном участке был установлен так называемый плавающий люк, благодаря которому на дороге нет неровностей.

По словам представителя Rīgas ūdens, в конце следующей недели серьезные работы, со множеством отключений воды, будут проводиться в Вецмилгрависе. Ближе к сроку предприятие обещало предоставить более подробную информацию.

Foto: DELFI Репортер

Foto: DELFI Репортер

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