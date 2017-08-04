В редакцию DELFI Репортера обратилась читательница, которая возмущена тем, как организованы ремонтные работы на улице Стабу. Чтобы добраться до дома, женщине приходится преодолевать настоящую полосу препятствий.

"Абсолютно не спорю, что ремонт улицам Риги нужен. Но хотелось бы, чтобы глава города подумал и о том, как организовать эти ремонты. Например, улица Стабу на данный момент напоминает какой-то карьер, который непонятно как обойти. И что самое важное, о безопасности жителей особо не думают — ямы такие, что детей на улицу страшно выпустить, а вокруг валяются провода от техники, причем даже в дождь", - пишет читательница.

В Департаменте сообщения Рижской думы принесли извинения рижанам и гостям столицы за причиненные неудобства. "На данный момент работы по демонтажу тротуаров и укладке асфальта близятся к завершению, поэтому вскоре неудобств для передвижения пешеходов не будет", - сообщила представитель Департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола.

Она также отметила, что проведение любых строительных работ в густо населенных районах - процесс сложный и сопряжён с неудобствами для участников дорожного движения, причем иногда довольно серьезными. "Впервые столь объемные работы проводятся в центре практически на всех магистральных улицах и касаются каждого рижанина и гостя столицы", - указывает представитель РД.

Для того чтобы работы по демонтажу тротуара и укладке покрытия можно было провести как можно быстрее, Департамент сообщения разрешил демонтировать тротуар на одной стороне проезжей части, оставив на второй возможность безопасно передвигаться. В местах, где позволяет ширина улицы, пешеходы могут передвигаться по той стороне улицы, где идут ремонтные работы, движение с помощью знаков организовано по специальному тоннелю.

"Также хотелось бы добавить, что в зонах, где проводятся ремонтные работы, максимально допустимая скорость составляет 30 км/ч. Согласно Правилам дорожного движения, на этих участках разрешается пересекать проезжую часть, для этого не требуются специальные пешеходные переходы. В связи с этим, если пешеходу необходимо попасть на сторону улицы, где демонтирован тротуар, то он идет по тротуару до нужного адреса и убедившись в безопасности, пересекает проезжую часть. Для того чтобы можно было попасть в здание, установлены временные мостики или сделаны насыпи из щебня, - рассказывает Уна Ахуна-Озола.

При этом нужно понимать, что в зоне ремонтных работ могут произойти непредвиденные ситуации, к тому же там передвигается тяжелая техника, которая подвозит и увозит строительные материалы. Поэтому мы призываем родителей следить за своими детьми, передвигаясь по ремонтируемым улицам, держать их за руку или использовать параллельные улицы, чтобы обойти зону строительных работ".

В Департаменте сообщения отметили, что внимательно следят за ходом работ по смене дорожного покрытия. "За несоответствующую организацию движения в зоне строительных работ, департамент выписал строителям неустойки, а также высказал устные предупреждения. До начала строительных работ и во время них были проведены встречи, чтобы еще раз напомнить строителям о необходимости организовать безопасное и отвечающее требованиям нормативных актов передвижение пешеходов. Во встречах принимали участие представители Инспекции труда, предприятия Latvijas valsts ceļi, CSDD и полиция. Ежедневно специалисты обследуют объекты и проверяют, отвечает ли организация движения требованиям нормативных актов.

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