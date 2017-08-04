"Абсолютно не спорю, что ремонт улицам Риги нужен. Но хотелось бы, чтобы глава города подумал и о том, как организовать эти ремонты. Например, улица Стабу на данный момент напоминает какой-то карьер, который непонятно как обойти. И что самое важное, о безопасности жителей особо не думают — ямы такие, что детей на улицу страшно выпустить, а вокруг валяются провода от техники, причем даже в дождь", - пишет читательница.
В Департаменте сообщения Рижской думы принесли извинения рижанам и гостям столицы за причиненные неудобства. "На данный момент работы по демонтажу тротуаров и укладке асфальта близятся к завершению, поэтому вскоре неудобств для передвижения пешеходов не будет", - сообщила представитель Департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола.
Она также отметила, что проведение любых строительных работ в густо населенных районах - процесс сложный и сопряжён с неудобствами для участников дорожного движения, причем иногда довольно серьезными. "Впервые столь объемные работы проводятся в центре практически на всех магистральных улицах и касаются каждого рижанина и гостя столицы", - указывает представитель РД.
Для того чтобы работы по демонтажу тротуара и укладке покрытия можно было провести как можно быстрее, Департамент сообщения разрешил демонтировать тротуар на одной стороне проезжей части, оставив на второй возможность безопасно передвигаться. В местах, где позволяет ширина улицы, пешеходы могут передвигаться по той стороне улицы, где идут ремонтные работы, движение с помощью знаков организовано по специальному тоннелю.
"Также хотелось бы добавить, что в зонах, где проводятся ремонтные работы, максимально допустимая скорость составляет 30 км/ч. Согласно Правилам дорожного движения, на этих участках разрешается пересекать проезжую часть, для этого не требуются специальные пешеходные переходы. В связи с этим, если пешеходу необходимо попасть на сторону улицы, где демонтирован тротуар, то он идет по тротуару до нужного адреса и убедившись в безопасности, пересекает проезжую часть. Для того чтобы можно было попасть в здание, установлены временные мостики или сделаны насыпи из щебня, - рассказывает Уна Ахуна-Озола.
При этом нужно понимать, что в зоне ремонтных работ могут произойти непредвиденные ситуации, к тому же там передвигается тяжелая техника, которая подвозит и увозит строительные материалы. Поэтому мы призываем родителей следить за своими детьми, передвигаясь по ремонтируемым улицам, держать их за руку или использовать параллельные улицы, чтобы обойти зону строительных работ".
В Департаменте сообщения отметили, что внимательно следят за ходом работ по смене дорожного покрытия. "За несоответствующую организацию движения в зоне строительных работ, департамент выписал строителям неустойки, а также высказал устные предупреждения. До начала строительных работ и во время них были проведены встречи, чтобы еще раз напомнить строителям о необходимости организовать безопасное и отвечающее требованиям нормативных актов передвижение пешеходов. Во встречах принимали участие представители Инспекции труда, предприятия Latvijas valsts ceļi, CSDD и полиция. Ежедневно специалисты обследуют объекты и проверяют, отвечает ли организация движения требованиям нормативных актов.
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